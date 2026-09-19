Megkezdődött az új tanév a Kárpátaljai Magyar Líceumban

Szeptember 18-án tartotta központi tanévnyitó ünnepségét a Kárpátaljai Magyar Líceum (KML). Az eseményen az intézmény diákjai és pedagógusai, valamint a meghívott vendégek együtt köszöntötték az új tanév kezdetét. Az ünnepségnek a beregszászi római katolikus templom adott otthont.

A rendezvény a hagyományokhoz híven ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét. Igét hirdetett Molnár János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynöke, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosa és Marosi István, a Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség lelkésze.

Nemzeti imádságunkat követően Kóré Dóra, a Kárpátaljai Magyar Líceum igazgatója köszöntötte elsőként a diákokat és a tanárokat.

„Intézményünk életében ez a negyedik tanév. Négy évvel ezelőtt a Rákóczi Egyetem kezdeményezésére új úton indultunk el száz diákkal. Azóta a líceumhálózat kilenc tagozattal és 420 diákkal bővült, napról napra egyre több fiatal számára biztosít lehetőséget arra, hogy magyar nyelven tanuljon, fejlődjön és megtalálja a saját útját”

– emelte ki.

Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja köszöntőjében kiemelte, hogy egy magyar iskola tanévnyitója kiállás a hitünk, az anyanyelvünk, a kultúránk, a történelmünk és a hagyományaink mellett.

„Minden magyar gyermek, aki szeptemberben átlépi a magyar iskola küszöbét, győzelem az elvándorlás és a beolvadás fölött”

– tette hozzá.

Ezt követően Strempel Vanessza, a Kárpátaljai Magyar Líceum aknaszlatinai tagozatának 10. osztályos osztályfőnöke és tanulói Nemes Nagy Ágnes „Tanulni kell” című versének megzenésített változatát adták elő, Kopilyák Éva tanárnő zenei kíséretével.

A továbbiakban a 10. osztályosok fogadalomtétele következett, melyet Horvát Olívia, a munkácsi tagozat 10. osztályos diákja olvasott elő, majd Kóré Dóra igazgató, Koncz Erika, a hálózat igazgató helyettese, Karmacsi Anikó, a KML gazdasági igazgatóhelyettese, Rádik Irén, Bogáthy Eleonóra, Hidi Tünde, Kenéz Éva, Birtók Ferenc, Pacuha László, Nyibilevics Mónika, Czébely Ilona és Marina Izabella tagozatvezetők a KML diákjaivá avatták az első évfolyamosokat.

Ezt követően a végzősök nevében Nagy Eszter, a Kárpátaljai Magyar Líceum tiszapéterfalvai tagozatának tanulója köszöntötte az elsősöket.

Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke záróbeszédében a magyar iskolák megmaradásának fontosságára hívta fel a figyelmet.

„Vidékünkön egy iskola sosem csupán egy épület, hanem mindig egy biztos pont a gyermekek számára. Az iskola számunkra a megmaradás bástyája, a keresztény és magyar értékek őrzője, jövőnk záloga”

– mondta.

Végül a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a megjelentek életére és munkájára.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma

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