Zelenszkij az Oroszország elleni amerikai szankciók mielőbbi végrehajtását sürgeti

Az Oroszországgal szembeni szankciókról szóló amerikai törvény teljeskörű és mielőbbi végrehajtását sürgette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati üzenetében, amelyben köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, a szenátoroknak és a képviselőházi tagoknak, valamint mindenkinek, aki hozzájárult a törvény elfogadásához.

Az amerikai képviselőház által csütörtökön elfogadott, és a Donald Trump által pénteken elfogadott törvényt mások mellett a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus párti szenátor kezdeményezte, és hivatalosan az ő nevét viseli.

„Lindsay emlékének a legméltóbb tiszteletadás az lesz, ha a törvény rendelkezéseit teljes körűen és a lehető leggyorsabban végrehajtják. A béke, valamint a háború által előidézett valamennyi probléma felszámolása pedig a legnagyobb jutalom lesz mindenki számára, aki segít nekünk nyomást gyakorolni Oroszországra a háború lezárása érdekében” – írta közösségi oldalain az ukrán elnök.

Lindsey Graham mindig azt mondta, amikor Ukrajnában járt: nagyon fontos, hogy szigorítsák a szankciókat, keressék a békéhez vezető utat, és ne enyhítsék az Oroszországra nehezedő nyomást – emlékeztetett Zelenszkij.

„Főként azoknak az országoknak szólt ez, amelyek orosz olajat vásároltak, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak Oroszországnak, valamint arról döntöttek, hogy újra létrehozzák a szokásos üzleti kapcsolatokat a (Vlagyimir) Putyin (orosz elnökhöz) és a háborúhoz kötődő orosz vállalatokkal„

– tette hozzá.

Az elnök megjegyezte: „Graham szenátor egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy az Egyesült Államoknak elegendő ereje van a diktátorok elleni küzdelemhez és eredmények eléréséhez ezen a téren, ha megfelelően cselekszik„.

„A béke az erőnek köszönhetően, a nyugalom a biztonságnak köszönhetően jön el. A biztonság legjobb garanciája pedig az elszántság” – emelte ki Zelenszkij.

Forrás: MTI

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →