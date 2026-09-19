Rollerezés közben sérült meg egy 11 éves kislány a Munkácsi járásban

Rollerbalesetet szenvedett egy 11 éves kislány a Munkácsi járásban. A gyerek leesett a rollerről és beütötte a fejét – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán szeptember 19-én.

A helyszínre mentőt hívtak. Az egészségügyi dolgozók zárt koponya-agysérülést és agyrázkódást állapítottak meg, majd ellátták a gyermeket és előkészítették a szállításra.

A kislányt további kivizsgálás és kezelés céljából a megyei gyermekkórházba szállították.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy rollerről történő esés esetén különösen veszélyes lehet a fej sérülése. Fejfájás, hányinger, hányás, szédülés, álmosság, eszméletvesztés vagy más aggasztó tünet jelentkezésekor haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni.

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