Rakétacsapás az Odesszai járásban

Halálos áldozatokat követelő orosz rakétatámadás érte egy Odessza környéki tengeri kikötő területét. Erről a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata számolt be a Facebookon.

A december 19-én, az esti órákban vezényelt támadás következtében 8 ember meghalt, 27 pedig megsérült. A sebesültek többsége egy autóbuszban tartózkodott, mely a támadás középpontjában rekedt.

Egy parkolóban több teherautó és személygépkocsi is megrongálódott. A szolgálat munkatársai a helyszínen keletkezett tüzeket sikeresen eloltották.

Kárpátalja.ma