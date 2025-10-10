Drónokat adományozott a katonai hírszerzésnek az Okean Elzi

Nagyszámú drónt adott át az ukrán katonai hírszerzésnek a népszerű Okean Elzi zenekar nevében Szvjatoszlav Vakarcsuk énekes – olvasható az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főosztályának Facebook-oldalán.

A frontember több mint 5,6 millió hrivnyás adományt nyújtott át a hadseregnek. A technikai eszközökre fordított összeg a zenekar 30. évfordulójára rendezett nyári koncerteken gyűlt össze.

Az adomány része több mint százötven JET-10-LR, JET-13-FO és JET-8 típusú drón, valamint három jeladó. A felszerelést a védelmi minisztérium Artan nevű különleges egysége kapja.

„Hálásak vagyunk az Okean Elzinek és mindenkinek, aki csatlakozott a gyűjtéshez. Minden egyes hírszerzőinkhez került drón egy újabb megsemmisített ellenséges harcjárművet és egy kiiktatott betolakodót jelent”

– hangsúlyozta Kirilo Budanov altábornagy, a hírszerző szolgálat vezetője.

Hálája jeléül Budanov egy aláírt katonai kést adott át Szvjatoszlav Vakarcsuknak, aki több dedikált lemezzel viszonozta az ajándékot.

Kápátalja.ma

Forrás: Facebook/az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főosztálya