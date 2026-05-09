Orosz dróntámadásban életét vesztette egy apa és fia Csernyihiv megyében

Életét vesztette egy 70 éves férfi és 49 éves fia egy péntek esti orosz dróntámadásban az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében – közölte szombaton az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat.

A közlemény szerint a az orosz erők egy falut támadtak az ukrán-orosz államhatár közelében. Egy mezőgazdasági üzemet ért csapás, aminek következtében az kigyulladt.

Ivan Fedorov, a délkeleti Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy egy orosz FPV-drón eltalált egy személyautót. A helyszínen meghalt a 67 éves sofőr. További két utas – egy 62 éves férfi és egy 61 éves nő – megsebesült, már kórházban vannak.

A keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megye kormányzói hivatala közölte, hogy a régiót ért orosz támadásokban életét vesztette két ember, egy pedig súlyosan megsebesült.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország még a szombat hajnaltól meghirdetett tűzszünet előtt, pénteken 18 órától kezdődően egy Iszkander-M ballisztikus rakétával és 43 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 34 ellenséges drónt le tudott lőni, illetve meg tudott zavarni, de a rakéta és kilenc csapásmérő drón célba talált hat helyszínen, valamint lezuhanó roncsok két helyen csapódtak be.

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy Ukrajna és Oroszország között fegyverszünet lesz május 9-én, 10-én és 11-én – emlékeztetett az UNIAN hírügynökség. Szavai szerint „a tűzszünet magában foglalja minden aktív katonai tevékenység felfüggesztését, valamint hadifogolycserét is, amelynek során mindkét ország ezer foglyot ad át”. Trump közölte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök is beleegyezett ezekbe.

