Orosz rakétacsapás érte az ukrán hadsereg egyik kiképzőegységét

Az orosz hadsereg rakétacsapást mért az ukrán hadsereg egyik kiképzőegységének területére keddre virradóra, a támadásban egy katona meghalt, 23-an megsebesültek – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Oroszország négy rakétával és 48 drónnal támadt ukrajnai célpontokat, 7 helyszínen 15 becsapódást észleltek.

Az Ukrán Fegyveres Erők Szárazföldi Erőinek egyik kiképzőegysége elleni támadásban a biztonsági intézkedések ellenére a katonák egy csoportját kazettás bombák találták el, miközben a megfelelően kialakított óvóhelyekre tartottak

– számolt be a szárazföldi erők sajtószolgálata.

A támadásban egy katona meghalt, 11-en megsebesültek, további 12 katona akut stresszre, barotraumára utaló panaszokkal fordult orvoshoz. A szárazföldi erők sajtószolgálata azt is megjegyezte, hogy az emberek életének és egészségének megőrzése érdekében folyamatosan dolgoznak a kiképzőközpontok, gyakorlóterek és más katonai létesítmények megbízható óvóhelyekkel való felszerelésén.

A légierő parancsnokságának kedd reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 4 Iszkander típusú ballisztikus rakétával támadta Csernyihiv megyét, és 48 csapásmérő, illetve álcadrónt vetett be Szumi és Doneck megyei célpontok ellen. A hivatalos adatok szerint a légvédelem egy rakétát és 36 drónt semmisített meg, 7 helyszínen 3 rakéta és 12 drón célba talált.

