Gyászol Beregszász: elesett Kopcsa Jevhen Mihajlovics védő

Újabb gyászhír érkezett Beregszászra: életét vesztette a harcokban Kopcsa Jevhen Mihajlovics.

A tájékoztatás szerint a katona 2025. január 17-én, a Donyecki területen zajló harcok során, a volnovahai irányban teljesített szolgálatot, amikor elesett feladata végrehajtása közben.

Bejegyzésében Beregszász város önkormányzata, a képviselő-testület, a végrehajtó bizottság, valamint a Beregszászi kistérség lakossága nevében őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt katona családjának, hozzátartozóinak és szeretteinek.

Kopcsa Jevhen Mihajlovics temetési szertartására június 16-án, kedden közép-európai idő szerint 12.00 órától kerül sor a beregszászi Szentháromság–Szent Mihály-templomban. A gyászszertartást követően a gyászolók a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra a hősi halált halt védőt.

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott!

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