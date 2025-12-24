Több mint száz drónnal támadt éjjel az orosz hadsereg

116 darab Sahed, Gerbera és más típusú pilóta nélküli repülőgép lépett Ukrajna légterébe a december 23-ról 24-re virradó éjjel. A legnagyobb károkat Zaporizzsja és Csernyihiv megye szenvedte.

A támadó drónok számáról a Ukrán Fegyveres Erők Légiereje számolt be a Facebookon.

Az ukrán légvédelem 60 drónt semmisített meg az ország északi, déli és keleti részén. 48 ellenséges találatról érkezett jelentés 19 helyszínről.

A támadások során Zaporizzsját érték a legnagyobb károk. A városban jelenleg négy sérültről lehet tudni, egy 75, egy 66 és egy 35 éves nő, valamint egy 46 éves férfi sebesült meg a robbanások következtében. Legalább 13 lakóház, egy tűzoltólaktanya, adminisztratív épületek és egy oktatási intézmény rongálódott meg.

A légierő beszámolója szerint a megszállók jelentős számú csapásmérő eszközzel pusztították a Csernyihiv megyei létfontosságú infrastruktúrát. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata a megyeközpont egyik emeletes lakóházát ért találatról tett jelentést. Sérültekről nincs információ.

Kárpátalja.ma

Forrás: babel.ua