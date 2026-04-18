Az éjjeli orosz légitámadásokról

Az orosz hadsereg szombatra virradóra 219 darab Sahíd, Gerbera, Italmasz és más típusú pilóta nélküli repülőgéppel támadt ukrajnai célpontokra. A drónokat az oroszországi Satalovo, Brjanszk, Kurszk, Orel, Millerovo, Primorszko-Ahtarszk és a krími Csauda térségéből indították.

Az ukrán légvédelmi egységek kijevi idő szerint 08:30-ig 190 ellenséges csapásmérő eszközt semlegesítettek az ország északi, déli és keleti részén. 17 helyszínről érkezett jelentés 28 kamikazedrón becsapódásáról, 9 helyszínen pedig a lehulló törmelékek okoztak károkat.

Jelentős támadást indított az ellenség Odessza megye kikötői infrastruktúrája ellen. A hatalmas anyagi károk mellett egy sérültről is beszámoltak.

Csernyihiv megyében mintegy 380 ezer fogyasztó maradt áram nélkül az elektromos hálózatot ért légicsapás következtében.

Nagy nyomás nehezedik az energetikai infrastruktúrára – április 17-én, az esti órákban egyszerre 20 drón pusztított egy áramhálózati alállomást Zsitomir megyében.

Civil sérültjei vannak lakóházakat ért találatoknak Szumiban, Kramatoszkban és Zaporizzsjában.

Forrás: ua.news