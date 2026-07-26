Hét ballisztikus rakétával és 136 drónnal támadt éjjel Oroszoroszág

Marcsák Gergely Háború

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország vasárnapra virradó éjjel hét ballisztikus rakétával és 136 támadó drónnal mért csapást Ukrajnára.

A közlemény szerint a légvédelem egy H–59/69 típusú irányított rakétát, öt ballisztikus rakétát, valamint 104 drónt semmisített meg vagy térített el elektronikai hadviselési eszközökkel.

A támadás során ugyanakkor két ballisztikus rakéta és 27 drón célba ért, összesen 18 helyszínen okozva károkat. Emellett hét helyszínen a lelőtt eszközök roncsai is becsapódtak.

Kijevben lakóépületek és más ingatlanok rongálódtak meg, több gépkocsi kiégett, személyi sérülésekről azonban a fővárosi hatóságok nem számoltak be. Krivij Rihben egy építőanyagokat árusító hipermarketet ért dróntámadás, míg Harkivban egy ember megsérült a pilóta nélküli repülőgépek csapása következtében.

Kárpátalja.ma

Forrás: zn.ua

Nyitókép: Facebook/DSZNZSZ

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