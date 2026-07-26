Hét ballisztikus rakétával és 136 drónnal támadt éjjel Oroszoroszág

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország vasárnapra virradó éjjel hét ballisztikus rakétával és 136 támadó drónnal mért csapást Ukrajnára.

A közlemény szerint a légvédelem egy H–59/69 típusú irányított rakétát, öt ballisztikus rakétát, valamint 104 drónt semmisített meg vagy térített el elektronikai hadviselési eszközökkel.

A támadás során ugyanakkor két ballisztikus rakéta és 27 drón célba ért, összesen 18 helyszínen okozva károkat. Emellett hét helyszínen a lelőtt eszközök roncsai is becsapódtak.

Kijevben lakóépületek és más ingatlanok rongálódtak meg, több gépkocsi kiégett, személyi sérülésekről azonban a fővárosi hatóságok nem számoltak be. Krivij Rihben egy építőanyagokat árusító hipermarketet ért dróntámadás, míg Harkivban egy ember megsérült a pilóta nélküli repülőgépek csapása következtében.

Kárpátalja.ma

Forrás: zn.ua

Nyitókép: Facebook/DSZNZSZ

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