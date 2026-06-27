Zelenszkij: Közel 3000 légi csapásmérő eszközzel támadt a héten Oroszország

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt héten az orosz támadások 15 ukrajnai megyét értek, miközben Herszon, Zaporizzsja, Harkiv és Szumi térségét szinte naponta lőtte a tüzérség. Az orosz erők lakóépületeket és polgári infrastruktúrát is támadtak, a csapásoknak pedig csaknem minden nap voltak sebesültjei.

Az államfő tájékoztatása szerint a hét folyamán mintegy 1400 csapásmérő drónt, közel 1500 irányított légibombát és 19 különböző típusú rakétát – köztük ballisztikus rakétákat – vetettek be Ukrajna ellen.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ország számára kiemelt feladat a légvédelem – különösen a ballisztikus rakéták elleni védelem – további megerősítése, a drónokkal kapcsolatos nemzetközi együttműködés bővítése, valamint a nyomás fokozása Oroszországgal szemben. Az ukrán elnök szerint a Moszkvát és partnereit sújtó szankciókat tovább kell erősíteni, hogy azok érezhetőbb hatást gyakoroljanak, és elősegítsék a háború mielőbbi lezárását.

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Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij

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