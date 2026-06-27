Zelenszkij: Közel 3000 légi csapásmérő eszközzel támadt a héten Oroszország

Marcsák Gergely Háború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az elmúlt héten az orosz támadások 15 ukrajnai megyét értek, miközben Herszon, Zaporizzsja, Harkiv és Szumi térségét szinte naponta lőtte a tüzérség. Az orosz erők lakóépületeket és polgári infrastruktúrát is támadtak, a csapásoknak pedig csaknem minden nap voltak sebesültjei.

Az államfő tájékoztatása szerint a hét folyamán mintegy 1400 csapásmérő drónt, közel 1500 irányított légibombát és 19 különböző típusú rakétát – köztük ballisztikus rakétákat – vetettek be Ukrajna ellen.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ország számára kiemelt feladat a légvédelem – különösen a ballisztikus rakéták elleni védelem – további megerősítése, a drónokkal kapcsolatos nemzetközi együttműködés bővítése, valamint a nyomás fokozása Oroszországgal szemben. Az ukrán elnök szerint a Moszkvát és partnereit sújtó szankciókat tovább kell erősíteni, hogy azok érezhetőbb hatást gyakoroljanak, és elősegítsék a háború mielőbbi lezárását.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →