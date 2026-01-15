82 drón támadta Ukrajnát az éjjel

82 orosz pilóta nélküli repülőgép lépett ukrán légtérbe január 15-re virradóra. Kijevi idő szerint 08:30-ig a légvédelmi egységeknek 61 ellenséges drónt sikerült semlegesíteniük. Erről az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje számolt be.

A csapásmérő eszközöket az oroszországi Kurszk, Orel, Brjanszk, Primorsko-Ahtarszk, Millerovo régiójából, valamint a megszállt ukrán területekről indították. A drónok nagy része – 60 darab – Sahed típusú fegyver volt, melyek között sugárhajtású modifikációk is előfordultak. Emellett Gerbera és Italmasz típusú eszközöket is alkalmaztak az oroszok.

13 helyszínről jelentették 21 támadó drón becsapódását, illetve három esetben a lelőtt repülők roncsai okoztak károkat. A támadás jelenleg is folyamatban van.

Támadás Lemberg ellen

Andrij Szadovij, Lemberg (Lviv) polgármestere és Makszim Kozickij, a Lemberg Megyei Katonai Közigazgatás vezetője is beszámolt a Telegramon a nyugat-ukrajnai város elleni támadásról. A Kárpátaljával szomszédos megye székhelyét egy ellenséges drón érte el.

A becsapódás heéyszíne egy játszótér volt a város Sztepan Bandera-emlékműve közelében. Szadovij szerint nem véletlen a célpont: „szimbolikus hely, amitől az agresszor legjobban fél.”

Sérültekről nincs információ, egy hókotró traktor vezetője tartózkodott a közelben, de az ijedségen kívül nem esett baja. A robbanáshullám betörte a közeli épületek ablakait.

Támadásról érkezett hír továbbá Kijev, Harkiv és Zsitomir megyékből.

Utóbbi régióban a Zsitomiri és Korosztenyi járásokban érte találat a kritikus infrastruktúra létesítményeit – tudósított Vitalij Bunecsko, a Zsitomir Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

Infromációi szerint két dolgozó közepes súlyosságú sérülést szerzett, mindketten kórházba kerültek.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Live/24tv.ua/RBK Ukrajina

Nyitókép: Facebook/ДСНС України