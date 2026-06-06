Több száz drón hatolt éjjel Ukrajna légterébe

Oroszország június 6-ára virradó éjszaka újabb nagyszabású dróntámadást indított Ukrajna ellen. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a támadók legalább 272 pilóta nélküli eszközt vetettek be.

Az ukrán légvédelmi egységeknek reggel nyolc óráig 249 ellenséges drónt sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani.

Több becsapódást is regisztráltak. Az ország különböző pontjain 11 helyszínen összesen 19 drón találta el célját, míg további 13 helyszínen a lelőtt repülőeszközök roncsai okoztak károkat. Az ukrán légierő szerint a reggeli órákban a támadás még nem ért véget, mivel több ellenséges drón továbbra is az ország légterében tartózkodott.

A támadás következményei Odessza megyében és Zaporizzsja térségében is érezhetőek voltak.

Odessza megyében egy többszintes lakóépület, egy magánház, egy egészségügyi intézmény területe és egy szálloda is megrongálódott, személyi sérülésekről azonban nem érkezett jelentés.

Zaporizzsja megyében a drónok a létfontosságú infrastruktúrát és ipari létesítményeket vettek célba. A támadásban öt ember megsérült, két férfi életét vesztette, a becsapódások helyszínén pedig tűz ütött ki.

Kárpátalja.ma

Forrás: 24tv.ua

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

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