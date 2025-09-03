Orosz drón hatolt be Kárpátalja légterébe

Oroszország szeptember 3-ra virradóra ismét nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen különböző típusú légi eszközökkel. A támadás során egy ellenséges drón Kárpátalja területére is berepült. Erre utal a monitoringcsatornák által közzétett infografika az éjszakai rakéta- és dróntámadások feltételezett útvonaláról.

Az orosz erők több megyét is támadtak. Többek között Donyeck, Kirovohrad, Voliny, Lemberg, Szumi, Kijev, Odessza, Hmelnickij és Csernyihiv területét egyaránt találatok érték.

Reggeli adatok

Kijev megye

A főváros Desznyanszkiji járásában lezuhant egy drón, azonban nem keletkeztek súlyosabb károk. Vishorodban a lelőtt drón darabjai miatt tűz keletkezett. Lakóházak, autók és ablakok rongálódtak meg.

Kirovohrad megye

Znamjankában találat érte a vasúti infrastruktúrát. Öt ember megsebesült, 17 lakóház megrongálódott, több település áram nélkül maradt, a vonatközlekedésben jelentős késések vannak.

Hmelnickij

Egy trolibusz megrongálódott és lakóépületek ablakai törtek be.

Luck

Két garázs és egy melléképület égett le, egy teherautó pedig teljesen kiégett.

Ivano-Frankivszk megye

Infrastrukturális létesítmény rongálódott meg. Kalusban addig nem kezdődik meg a tanítás, amíg nem mérik fel a levegő minőségét.

Csernyihiv megye

Károk keletkeztek a civil infrastruktúrában. Több mint 30 ezer háztartás maradt áram nélkül.

Lemberg

A város felé mintegy 15 drón repült. Részben megsemmisült egy raktárépület, a tüzet eloltották.

Voliny

Dróntörmelékek okoztak tüzet melléképületekben, több autóban és a száraz növényzetben.

A támadás miatt Lengyelországban is riadókészültségbe helyezték a légvédelmet, valamint felszálltak a vadászgépek.

