Tömeges drón- és rakétatámadás érte Ukrajnát

Oroszország kombinált támadást hajtott végre Ukrajna ellen szeptember 10-re virradóra. Az ellenség kamikaze drónokat és rakétákat vetett be. A légvédelem összesen 458 légi célt észlelt, ezek közül 413-at sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani.

A támadás következményei a régiókban

Vinnicja megyében mintegy 30 lakóház rongálódott meg, ablakok törtek be, tetők és udvarok semmisültek meg. Egy nő megsérült. A térséget 26 drón és 11 cirkálórakéta érte.

Lembergben rakéta- és drónmaradványok egy civil raktárépületbe csapódtak. Áldozatokról nem érkezett jelentés. A várost mintegy 60 drón és több mint 10 rakéta támadta.

Zsitomir megyében egy ember életét vesztette, egy személy pedig megsérült.

Cserkaszi megyében infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk.

A légierő közlése szerint a támadás során orosz drónok átlépték a lengyel határt is.

Nyitókép: illusztráció/tsn.ua

