Tömeges drón- és rakétatámadás érte Ukrajnát
Oroszország kombinált támadást hajtott végre Ukrajna ellen szeptember 10-re virradóra. Az ellenség kamikaze drónokat és rakétákat vetett be. A légvédelem összesen 458 légi célt észlelt, ezek közül 413-at sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani.
A támadás következményei a régiókban
Vinnicja megyében mintegy 30 lakóház rongálódott meg, ablakok törtek be, tetők és udvarok semmisültek meg. Egy nő megsérült. A térséget 26 drón és 11 cirkálórakéta érte.
Lembergben rakéta- és drónmaradványok egy civil raktárépületbe csapódtak. Áldozatokról nem érkezett jelentés. A várost mintegy 60 drón és több mint 10 rakéta támadta.
Zsitomir megyében egy ember életét vesztette, egy személy pedig megsérült.
Cserkaszi megyében infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk.
A légierő közlése szerint a támadás során orosz drónok átlépték a lengyel határt is.
Nyitókép: illusztráció/tsn.ua