Ismert ukrán erősportoló vesztette életét a háborúban

Harci feladat teljesítése közben elhunyt Pavlo Iscsenko ukrán sportoló, az erőemelés világ- és Európa-bajnoka, négyszeres ukrán strongman-bajnok – olvasható a Sport.ua portálon.

A Kijev megyei Hosztomelből származó sportoló és edző 2022 óta minden évben kivívta az Ukrajna legerősebb embere címet.

A portál hozzáteszi, hogy több sikeres erősemberét is elvesztette már a sportág a háború miatt. Az oroszokkal vívott küzdelemben hunyt el Szerhij Neusztrojev, Vaszil Paveljev és Andrij Dimitrijev is.

Forrás: sport.ua