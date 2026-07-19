Pénzt gyűjtenek a megrongálódott ukrán sportlétesítmények újjáépítésére

Az ukrán kormány úgy döntött, hogy a UNITED24 állami adománygyűjtő platformon keresztül ezentúl a sport- és ifjúsági infrastruktúra helyreállítására és fejlesztésére is lehet majd támogatásokat küldeni.

A befolyó összegeket megrongálódott sportlétesítmények, ifjúsági központok és közösségi terek felújítására, újjáépítésére, valamint új létesítmények kialakítására fordítják.

A hivatalos adatok szerint 2026 júniusának közepéig 891 sportlétesítmény sérült meg vagy semmisült meg Ukrajnában, köztük 26 olimpiai, paralimpiai és siketlimpiai felkészülési központ. Emellett 147 ifjúsági létesítmény is károkat szenvedett: 68 megrongálódott vagy megsemmisült, további 79 pedig ideiglenesen megszállt területen található.

A támogatások felhasználásáról az Ifjúsági és Sportminisztérium mellett működő különbizottság dönt majd, a minisztérium pedig rendszeresen beszámol az adományok felhasználásáról és a megvalósult beruházásokról.

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