Rakétákkal és drónokkal támadott civil infrastrukturális létesítményeket Ukrajnában az orosz hadsereg

Az eddigi adatok szerint legkevesebb ketten megsebesültek, civil infrastrukturális valamint ipari létesítmények, épületek és raktárak rongálódtak meg az éjszakai orosz légicsapásokban Odesszában és Zaporizzsja környékén – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Zaporizzsja környékén az orosz csapatok támadást hajtottak végre egy hétvégiházas üdülőterület ellen, két ember megsebesült, több épület kigyulladt – közölte Ivan Fedorov megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség.

A hírügynökség Szerhij Liszaknak, Odessza katonai közigazgatása vezetőjének Telegram-bejegyzése alapján arról is beszámolt, hogy július 20-án kora reggel az orosz rakétatámadás érte a város infrastruktúráját, a helyszínen tart a károk felszámolása. Az eddigi információk szerint a légicsapások következtében senki sem sebesült meg.

Ugyancsak hétfő reggel az orosz hadsereg két üzemanyagtöltő állomásra mért dróncsapást a dél-ukrajnai Mikolajivban, a közelben lévő többszintes lakóház is megrongálódott – tette közzé a helyi katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Ukrinform.

Hétfőre virradóra Zaporizzsjában egy 11 éves kislány holttestére bukkantak a romok alatt a vasárnapi orosz bombázás helyszínén. Ezzel háromra nőtt az áldozatok száma, 41 ember pedig megsebesült – közölte Ivan Fedorov katonai kormányzó a közösségi médiában.

Az Ukrajnai Tengeri Kikötők Igazgatósága a Telegramon beszámolt arról, hogy a vasárnap este Odessza közelében történt orosz rakétatámadás következtében 10 ember vesztette életét egy gabonát szállító, Guinea-Bissau zászlaja alatt közlekedő, török tulajdonú kereskedelmi hajón.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg hétfőre virradóra két rakétát, valamint 94 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 81 drónt sikerült elfogni az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 9 helyszínen 9 drón célba talált. A jelentés szerint egy irányított légirakéta nem érte el a kijelölt célpontot. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Forrás: MTI

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