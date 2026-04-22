100 páncélozott katonai járművet küld Spanyolország Ukrajnába

Spanyolország idén 100 darab VAMTAC típusú páncélozott járművet és egy tüzérségilőszer-szállítmányt küld Ukrajnába.

A hírt Margarita Robles spanyol védelmi miniszter jelentette be kijevi látogatása és ukrán kollégájával folytatott találkozója során.

A járművek a tervek szerint elsősorban a határőrség munkáját segítik majd. Ezeknek, illetve a 155 mm-es lőszereknek a szállítása májusban kezdődik.

Robles megjegyezte, hogy a segítségnyújtás Ukrajna támogatásának, valamint Spanyolország szabadság és biztonság iránti elkötelezettségének bizonyítéka.

Közölte továbbá, hogy a Spanyolországban kiképzett ukrán katonák száma hamarosan meghaladja a 9000 főt.

