100 páncélozott katonai járművet küld Spanyolország Ukrajnába
Spanyolország idén 100 darab VAMTAC típusú páncélozott járművet és egy tüzérségilőszer-szállítmányt küld Ukrajnába.
A hírt Margarita Robles spanyol védelmi miniszter jelentette be kijevi látogatása és ukrán kollégájával folytatott találkozója során.
A járművek a tervek szerint elsősorban a határőrség munkáját segítik majd. Ezeknek, illetve a 155 mm-es lőszereknek a szállítása májusban kezdődik.
Robles megjegyezte, hogy a segítségnyújtás Ukrajna támogatásának, valamint Spanyolország szabadság és biztonság iránti elkötelezettségének bizonyítéka.
Közölte továbbá, hogy a Spanyolországban kiképzett ukrán katonák száma hamarosan meghaladja a 9000 főt.
