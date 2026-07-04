Zelenszkij: Négy halálos áldozata van a Szumi elleni légicsapásnak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök továbbra is tart a Szumi városát ért orosz légitámadás következményeinek felszámolása. Tájékoztatása alapján az orosz erők irányított légibombákkal támadták a városközpontot, és a romok alatt még mindig lehetnek túlélők.

Az államfő szerint a támadásnak eddig négy halálos áldozata van, köztük egy gyermek. Emellett 27-en megsérültek, közülük hatan gyermekek, többen súlyos állapotban vannak.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a nap folyamán Zaporizzsját dróntámadás érte, amelyben két ember meghalt, hatan pedig megsebesültek, köztük egy gyermek. Harkivban szintén dróntámadás okozott sérüléseket, miközben a Harkiv, Dnyipropetrovszk és Donyeck megyei településeket is újabb támadások érték.

Az ukrán elnök ismét a nemzetközi közösség fokozott fellépését sürgette Oroszországgal szemben. Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak, a G7- és G20-országoknak, valamint Európának nagyobb nyomást kell gyakorolnia Moszkvára, különösen az energiaszektor, az olajszállító flotta és a pénzügyi rendszer területén. Emellett hangsúlyozta, hogy Ukrajna légvédelmének további megerősítésére is szükség van.

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