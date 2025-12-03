Orosz–amerikai tárgyalás: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv

A december 2-án megtartott tárgyalások ellenére nem sikerült előrelépést elérni az orosz–ukrán háború befejezéséről szóló egyeztetéseken – erről számolt be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Mint elmondta, az amerikai delegáció és az orosz fél több lehetséges rendezési forgatókönyvet is megvitatott, ám a legfontosabb ellentétek, főként a területi kérdések, továbbra is áthidalhatatlanok.

A tárgyaláson Vlagyimir Putyin mellett amerikai részről Steve Witkoff és Jared Kushner vett részt. Usakov szerint a megbeszélések „tartalmasak” voltak, ugyanakkor áttörést nem hoztak.

„Nem kerültünk közelebb a békéhez, de nem is távolodtunk el tőle”

– fogalmazott Usakov. Mint mondta:

„Természetesen az amerikai kollégákkal áttekintettük azoknak a dokumentumoknak a tartalmát, amelyeket az Egyesült Államok egy ideje Moszkvába juttatott.

Hozzátette:

„Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem” – folytatta, majd kiemelte: „Lehetőség nyílt arra is, hogy részletesen megvitassuk a további együttműködés lehetőségeit az ukrajnai válság hosszú távú, békés rendezésének elérése érdekében”.

A találkozó eredménye nem okozott meglepetést szakértőknek. George Barros, az Institute for the Study of War elemzője rámutatott: a kimenetel előre látható volt.

Barros szerint Moszkva ismét elutasította azokat a feltételeket, amelyekben Ukrajna és az Egyesült Államok korábban megállapodott.

„Oroszország kizárólag Ukrajna és a Nyugat kapitulációjáról hajlandó tárgyalni„

– hangsúlyozta az elemző.

As expected, Russia rejected the terms that Ukraine and the US agreed to.



Russia doesn't want to negotiate anything other the terms of Ukraine's (and the West's) surrender.



We should not permit Putin to keep stringing the US along in perpetuity. — George Barros (@georgewbarros) December 2, 2025

A felek újabb tárgyalási időpontról egyelőre nem számoltak be.

A slawa.tv és az mti.hu nyomán