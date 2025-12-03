Orosz–amerikai tárgyalás: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv
A december 2-án megtartott tárgyalások ellenére nem sikerült előrelépést elérni az orosz–ukrán háború befejezéséről szóló egyeztetéseken – erről számolt be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Mint elmondta, az amerikai delegáció és az orosz fél több lehetséges rendezési forgatókönyvet is megvitatott, ám a legfontosabb ellentétek, főként a területi kérdések, továbbra is áthidalhatatlanok.
A tárgyaláson Vlagyimir Putyin mellett amerikai részről Steve Witkoff és Jared Kushner vett részt. Usakov szerint a megbeszélések „tartalmasak” voltak, ugyanakkor áttörést nem hoztak.
„Nem kerültünk közelebb a békéhez, de nem is távolodtunk el tőle”
– fogalmazott Usakov. Mint mondta:
„Természetesen az amerikai kollégákkal áttekintettük azoknak a dokumentumoknak a tartalmát, amelyeket az Egyesült Államok egy ideje Moszkvába juttatott.
Hozzátette:
„Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem” – folytatta, majd kiemelte: „Lehetőség nyílt arra is, hogy részletesen megvitassuk a további együttműködés lehetőségeit az ukrajnai válság hosszú távú, békés rendezésének elérése érdekében”.
A találkozó eredménye nem okozott meglepetést szakértőknek. George Barros, az Institute for the Study of War elemzője rámutatott: a kimenetel előre látható volt.
Barros szerint Moszkva ismét elutasította azokat a feltételeket, amelyekben Ukrajna és az Egyesült Államok korábban megállapodott.
„Oroszország kizárólag Ukrajna és a Nyugat kapitulációjáról hajlandó tárgyalni„
– hangsúlyozta az elemző.
A felek újabb tárgyalási időpontról egyelőre nem számoltak be.
A slawa.tv és az mti.hu nyomán