Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások a Kremlben

Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.

Dmitrij Peszkovnak, az orosz elnök sajtótitkárának előzetes tájékoztatása szerint az amerikai felet Steve Witkoff, az elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Donald Trump veje képviseli. Peszkov az indiai médiának tartott moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta: a találkozó addig tart, ameddig szükséges.

„Lehetőségük lesz megvitatni azokat az ukrán-amerikai megállapodásokat, amelyeket a megoldás keresésében elértek” – mondta a sajtótitkár.

A Kreml szóvivője szerint az amerikai fél az utóbbi két hétben intenzíven tárgyalt Ukrajna képviselőivel az Egyesült Államok elnökének tervéről.

„Nagyra értékeljük Donald Trumpnak és kormányának erőfeszítéseit, és szeretnénk sok nemzedéknyi időre megoldani biztonsági problémáinkat„

– tette hozzá.

Witkoffot és Kushnert Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója fogadta a Domogyedovo-2 repülőtéren.

„Fontos nap ez a béke ügyében: az a csapat, amely kiharcolta Trump elnök Gázai övezeti békemegállapodását, Moszkvába érkezik, hogy előmozdítsa Trump programját az ukrajnai béke érdekében” – írta előzetesen Dmitrijev az X-en.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: UNIAN/ua.depositphotos.com