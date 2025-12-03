Újabb amerikai tárgyalásokat helyezett kilátásba Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ismét videóüzenetet osztott meg a Facebookon. Ebben az Egyesült Államokba tervezett újabb egyeztetéseket helyezett kilátásba. Elmondása szerint az ukrán és amerikai delegációk találkozójának előkészületei folyamatban vannak.

„Találkozókat készítünk elő az Amerikai Egyesült Államokban. Az amerikai csapat moszkvai útját és washingtoni konzultációit követően Rusztem Umerov, Andrij Hnatov, és mindenki, akire csak szükség van, készen áll, hogy folytassák a párbeszédet Trump elnök képviselőivel. Naprakészen várjuk a híreket, a megkereséseket, a kapcsolatfelvételt legyen szó akár személyes, akár telefonos egyeztetésekről. Ukrajna és a partnereink között folyamatos a kapcsolat”

– mondta Volodimir Zelenszkij.

Andrij Szibiha külügyminiszter a mai napon az UNIAN hírügynökségnek nyilatkozva már úgy fogalmazott, Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott moszkvai tárgyalása után az ukrán delegáció meghívást kapott az Egyesült Államokba a megbeszélések folytatása érdekében.

Mint korábban írtuk, Steve Witkoff Kremlben tartott találkozója egyelőre nem járt sikerrel, nem született kompromisszumos béketerv.

Nyitókép: t.me/V_Zelenskiy_official

