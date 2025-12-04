Kijev európai partnerei óvatosságra intették Volodimir Zelenszkijt, és felhívták a figyelmét arra, hogy az Egyesült Államok elárulja Ukrajnát és Európát. Erről a német Der Spiegel magazin számolt be.

A hétfőn lezajlott telefonbeszélgetés részleteit – amelyben Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Alexander Stubb finn elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és mások vettek részt – a Der Spiegel tette közzé. A telefonbeszélgetés során a vezetők az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalásokról beszéltek.

„Lehetséges, hogy

az Egyesült Államok elárulja Ukrajnát a területi kérdésében, anélkül, hogy egyértelmű biztonsági garanciákat adna”

– mondta a lap szerint Macron, hozzátéve, hogy nagy veszély fenyegeti Zelenszkijt. Merz arról beszélt, hogy az ukrán elnöknek rendkívül óvatosnak kell lennie a következő napokban.

„Játékot játszanak, mind veled, mind velünk”

– jelentette ki a német politikus, utalva Washington küldöttjeire, Steve Witkoffra és Jared Kushnerre, akik kedden öt órán át zárt ajtók mögött tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A jegyzőkönyv szerint a finn Stubb egyetértett Merzcel:

„Nem hagyhatjuk Ukrajnát és Volodimirt egyedül ezekkel a fickókkal”

– nyomatékosította, nyilvánvalóan Witkoffra és Kushnerre utalva, ami Rutte egyetértését is kiváltotta.

„Egyetértek Alexanderrel: meg kell védenünk Volodimirt”

– mutatott rá a NATO-főtitkár.

