Újabb dróntámadás érte Ukrajnát

Az orosz hadsereg egy ballisztikus rakétával és 293 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban két civil meghalt, többen pedig megsebesültek, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 264 drónt semlegesített az ország északi, keleti és déli részein, azonban 11 helyszínen az Iszkander M típusú ballisztikus rakéta és 24 csapásmérő drón célba talált, 12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

A dél-ukrajnai Herszonban két ember meghalt, kilencen pedig megsebesültek, miután orosz drónok eltaláltak egy többszintes lakóházat

– ismertette az állami katasztrófavédelmi szolgálat jelentése alapján az Ukrinform hírügynökség.

Az éjszakai légitámadás következtében a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohradban tűz ütött ki egy ötemeletes épületben – jelentette Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az ukrán hírügynökség. A sebesültekről szóló információkat jelenleg pontosítják – tette hozzá a megyevezető.

Az orosz légicsapások következtében Dnyipróban megrongálódott a Nova Posta logisztikai vállalat terminálját

– számolt be a Telegramon a postai szolgáltatásokat nyújtó vállalat sajtószolgálata. A közlemény szerint a becsapódáskor a dolgozók az óvóhelyen tartózkodtak, így senki sem sebesült meg. A vállalat biztosította az ügyfeleit arról, hogy megtéríti a megsemmisült küldemények értékét.

Az orosz támadások következtében Szumi megye jelentős részén nincs áram – tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltató vállalat a Facebookon. „Az áramellátás helyreállítására irányuló munkálatok folyamatosan zajlanak” – áll a közleményben.

MTI

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