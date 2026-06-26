Újabb 160 ukrán hadifogoly térhetett haza Oroszországból

Újabb 160 ukrán hadifogoly szabadult ki az orosz fogságból – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Tájékoztatása szerint valamennyien 2022 óta voltak fogságban.

A hazatérők között az Ukrán Fegyveres Erők, az Ukrán Nemzeti Gárda, a határőrség és az Állami Különleges Közlekedési Szolgálat tagjai is vannak.

A most kiszabadított katonák korábban többek között Mariupolnál és az Azovsztal védelménél, valamint a donyecki, luhanszki, harkivi, zaporizzsjai, kijevi, csernyihivi és szumi frontszakaszokon teljesítettek szolgálatot.

Az ukrán elnök köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vesznek a fogolycserék megszervezésében, és hangsúlyozta, hogy Kijev továbbra is minden hadifogoly és civil hazatérésén dolgozik. Zelenszkij szerint az ukrán hatóságok minden fogságban lévő személy ügyét nyomon követik, és céljuk, hogy valamennyiüket visszajuttassák Ukrajnába.

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