70 százalékkal nőtt a civil áldozatok száma a 2023-as adatokhoz képest

2025 első 11 hónapjában 70%-kal nőtt az ukrajnai civil áldozatok száma 2023 azonos időszakához képest. A 2024-es adatokkal összevetve 26%-os a növekedés. Csak idén novemberben legalább 226 civil hunyt el, és 952 ember sérült meg a fegyveres agresszió következtében.

Az adatokat Dmitro Lubinec, az Ukrán Legfelsőbb Tanács emberi jogi biztosa tette közzé a Telegramon az ukrajnai ENSZ-misszió idén novemberi jelentése alapján.

Az elhunytak számának növekedését főképpen a hatalmas méretű tüzérségi támadásokkal és a létfontosságú infrastruktúra pusztításával magyarázzák. Az áldozatok felének halálát nagy hatótávolságú rakéták okozták. A frontvonal közelében élő lakosságra pedig továbbra is a tüzérségi támadások, a légi bombázások és a rövid hatótávolságú drónok jelentik a legnagyobb veszélyt.

„Idén novemberben legalább 226 civil halt meg, további 952-en megsérültek. Az áldozatok közel fele a frontvonalban fekvő területeken esett el, ahol a fő fenyegetést a rövid hatótávolságú drónok, a tüzérségi és légicsapások jelentik”

– írja Lubinec.

Szintén novemberben öt nagyszabású támadást indított az orosz hadsereg az ukrán energiahálózat ellen, amelyek hosszú távú áramkimaradásokat eredményeztek minden régióban. Dmitro Lubinets hangsúlyozta:

„Ezek a statisztikák nem árulkodnak az Orosz Föderáció tetteinek valódi súlyáról. Minden szám mögött egy személy áll, akinek életét, családját, álmait elvette a háború.”

Hozzátette, hogy „a nemzetközi közösségnek cselekednie kell az emberek védelme, valamint az élethez és biztonsághoz való joguk helyreállítása érdekében”.

Közben Volodimir Zelenszkij elnök újságíróknak azt nyilatkozta, hogy rendelkeznek egy listával, melyen körülbelül 500 Oroszországba hurcolt gyermek neve és tartózkodási helye szerepel. Mindnyájukat jogtalanul vitték el hazájukból.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció/Kijev hivatalos oldala