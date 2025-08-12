EU: Ukrajnának szabadon kell döntenie a jövőjéről

Az Európai Unió 26 állam-, illetve kormányfője kedden, nyilatkozatban kijelentette, hogy az ukrán népnek szabadon kell döntenie a jövőjéről, és a békéhez vezető út Ukrajna nélkül nem dönthető el.

„Mi, az Európai Unió vezetői üdvözöljük Donald Trump amerikai elnök arra irányuló erőfeszítéseit, hogy véget vessen Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújának, és igazságos és tartós békét és biztonságot teremtsen Ukrajna számára” – fogalmaztak a kedden közzétett nyilatkozatban.

Hangsúlyozták: érdemi tárgyalások csak tűzszünet vagy az ellenségeskedés csökkentése mellett folyhatnak. A diplomáciai megoldásnak meg kell védenie Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit – emelték ki.

A stabilitást és biztonságot teremtő igazságos és tartós békének tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, beleértve a függetlenség, a szuverenitás és a területi integritás elvét, valamint azt, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni – jelentették ki.

Aláhúzták, Oroszország Ukrajna elleni háborúja szélesebb körű következményekkel jár az európai és a nemzetközi biztonságra nézve.

Közölték: miközben Ukrajna gyakorolja az önvédelemhez való jogát, az Európai Unió az Egyesült Államokkal és más hasonlóan gondolkodó partnerekkel együttműködve továbbra is politikai, pénzügyi, gazdasági, humanitárius, katonai és diplomáciai támogatást nyújt Ukrajnának. Az EU emellett továbbra is fenntartja és korlátozó intézkedéseket vezet be az Oroszországgal szemben – tették hozzá.

„Az önmagát hatékonyan védeni képes Ukrajna a jövőbeni biztonsági garanciák szerves részét képezi. Az Európai Unió és a tagállamok készen állnak arra, hogy saját hatásköreik és képességeik alapján a nemzetközi joggal összhangban, egyes tagállamok biztonság- és védelempolitikájának teljes körű tiszteletben tartása mellett és valamennyi tagállam biztonsági és védelmi érdekeinek figyelembevételével továbbra is hozzájáruljanak a biztonsági garanciákhoz” – fogalmaztak a nyilatkozattevők.

A nyilatkozat lábjegyzete szerint Magyarország nem csatlakozott a dokumentumhoz.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)