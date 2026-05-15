Agyonlőtt egy rendőrt, majd gránátot dobott az erdészek autójára

Egy rendőrt megölt, egyet pedig megsebesített gépfegyverével egy férfi a Hmelnickij megyei Terlivkában. A támadó egy erdőbe menekült, ahol tovább lövöldözött a közelítő rendőrök felé. A bűnüldözők végül lelőtték a fegyverest.

A tragédiához vezető incidens autós üldözéssel kezdődött. Két járőr próbálta megállítani a férfit, akit korábban bíróság fosztott meg jogosítványától. Az üldözés során az elkövető megállt saját háza előtt, és a portára menekült. A kapuhoz közelítő rendőrökre gépfegyverrel tüzet nyitott.

A lövöldözésben életét vesztette Szerhij Csornij rendőr százados, a 3. Számú Hmelnickij Járási Rendőrkapitányság munkatársa. Kollégája, Vladiszlav Szandeckij rendőr főhadnagy viszonozta a tüzet, de egy lövedék őt is eltalálta.

A tűzpárbajt a főhadnagy is rögzítette.

A támadó elmenekült, a kiérkező rendfenntartók egy üres fegyvertárat és 5,45 mm-es kaliberű töltényeket találtak a ház udvarán.

Likvidálták a rendőrgyilkost

Ivan Vihivszkij, az Ukrán Nemzeti Rendőrség vezetőjének jelentése szerint a fegyveres ezután egy közeli erdőbe vette az irányt. Menekülés közben gránátot dobott az erdészekre autójára, akik szerencsére nem sérültek meg.

Az ámokfutó felkutatására különleges rendőri egység indult. Páncélozott járművüket meglátva ismét tüzet nyitott, de ekkor már sikerült lelőni a támadót.

Ivan Vihivszkij főrendőr őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt Szerhij Csornij családjának. Felhívta a figyelmet, hogy a bűnüldözők mindennap azzal a tudattal kezdik meg szolgálatukat, hogy az a műszak akár az utolsó is lehet, és sosem térhetnek haza családjukhoz.

Forrás: UNN