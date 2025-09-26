Ukrán hírszerzés: orosz katonai szállítórepülőgépeket semmisítettek meg a Krímben

Az ukrán katonai hírszerzés különleges egysége csütörtökre virradó éjjel végrehajtott rajtaütése során a megszállt Krímben orosz szállítórepülőgépeket és part menti radarállomásokat semmisített meg – hozta nyilvánosságra az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (HUR) honlapján.

A műveletről az egység videófelvételt is közzétett. A HUR szerint a félszigeten végrehajtott rajtaütés során az ukrán katonai hírszerzés különleges alakulata felégetett két orosz An–26-os szállítórepülőgépet, valamint megsemmisített egy ellenséges felszíni helyzetmegfigyelő radarállomást és egy MR-10M1 part menti radart.

A katonai hírszerzésnél az Ukrajinszka Pravda hírportálnak azt is elmondták, hogy csapásmérő tengeri drónokkal megtámadták a novorosszijszki és tuapszei olajrakodó kikötőket, aminek következtében megbénult a Transznyefty olajrakodó és a kaszpi-tengeri olajvezeték termináljának működése. A hírszerzésnél hozzáfűzték, hogy Oroszország ott tankolta fel olajjal tartályhajóit, többek között az úgynevezett árnyékflotta egy részét is. Az említett átrakó pontok együttesen napi 2 millió hordó nyersolaj exportjára képesek.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy életét vesztette egy 59 éves férfi orosz dróntámadás következtében, amely csütörtökre virradó éjjel a harkivi régióban lévő kupjanszki járás egyik közszolgáltató vállalatát érte.

Olekszandr Kodola, az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében lévő Nyizsin polgármestere arról tájékoztatott, hogy a település külterületén reggel mintegy 14 csapásmérő drón csapódott egy létfontosságú infrastrukturális létesítménybe, ami miatt áram nélkül maradt mintegy 30 ezer fogyasztó a térségben.

Forrás: MTI