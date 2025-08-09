Ukrán légierő: Oroszország rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát

Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre szombatra virradóan Ukrajna ellen: 47 darab Sahed típusú csapásmérő drónt és különböző utánzó drónokat, valamint két Iszkander-K rakétát indítottak – jelentette az ukrán légierő. A támadásoknak az eddigi adatok szerint két halálos áldozata és több sérültje van.

A közlemény szerint a csapásmérő drónok Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Donyeck megyék frontközeli térségeit támadták, míg a rakéták célpontja Dnyipro városa volt. Az előzetes adatok alapján a légvédelem megsemmisített vagy semlegesített egy Iszkander-K rakétát és 16 ellenséges drónt.

Szerhij Liszak, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye kormányzója közölte, hogy reggel az orosz csapatok rakétacsapást mértek Dnyipróra. A támadás következtében három ember megsérült, károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában, és tüzek keletkeztek.

Hozzátette, hogy megrongálódott egy iparvállalat, egy nem használt épület, valamint több gépkocsi is.

Olekszandr Prokugyin, a dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz erők szombaton délelőtt drónnal csapást mértek a megyeszékhely, Herszon peremvidékén egy menetrend szerinti autóbuszra, a támadásban két ember életét vesztette, további tizenhatan pedig megsérültek. Később a megyei rendőrség arról adott hírt, hogy a mentési művelet során az orosz erők újabb támadást intéztek, amelyben három rendőr könnyebben megsérült.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy orosz dróncsapás következtében hatan sérültek meg – köztük egy gyerek a Harkiv megyei csuhujivi járásban. „Éjjel a harkivi régióbeli Balaklija városa ismét orosz drónok támadásának volt kitéve. Egy magánlakóházat és egy nem lakás célú épületet találtak el a város központjában” – adta hírül Vitalij Karabanov, a város polgármestere, de személyi sérülésről nem számolt be.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Telegram/dnyipropetrovskaODA