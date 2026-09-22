Az ukrán erők csapást mértek két orosz olajfinomítóra

Csapást mértek az ukrán erők az éjjel Oroszország olajfinomító iparának két fontos létesítményére, Baskírföldön az ufai, Szamarában pedig a kujbisevi olajfinomítót találták el – számolt be az ukrán vezérkar kedden a Facebookon.

A hadvezetés közleményében kiemelte, hogy mindkét olajfinomító termékeit az orosz hadsereg ellátására is felhasználják.

„Az ilyen létesítmények elleni csapások Ukrajna elidegeníthetetlen önvédelmi jogának gyakorlását jelentik az ENSZ Alapokmányának 51. cikkével összhangban, és az Oroszországi Föderáció hadigazdasági potenciáljának csökkentését szolgálják” – hangsúlyozta a vezérkar.

Az orosz erők eközben ballisztikus rakétacsapással súlyosan megrongálták a közép-ukrajnai Poltava megyében található olaj- és gázipari létesítményt a Naftohaz ukrán energetikai vállalat közlése szerint.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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