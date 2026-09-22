Закарпаття колись: Шамуел Мейгеш, архітектор Берегова

Однією з найвідоміших будівель Берегова є палац Мейгеша, у народі просто «Мейгеш», розташований на перехресті вулиць Сечені та Тіноді. Будівля, зведена як прибутковий будинок із торговими приміщеннями, яка свого часу бачила й кращі дні, отримала свою назву на честь її проєктувальника та забудовника Шамуела Мейгеша.

Головний архітектор міста також мав власне будівельне підприємство, яке працювало на території Березького комітату.

Саме Шамуелу Мейгешу завдячує своїм зовнішнім виглядом у стилі сецесії відкрите у 1913 році Панське казино (нині ресторан «Золота пава»), а також розташований навпроти палацу Мейгеша палац Кубовича – будинок адвоката Гейзи Кубовича. Крім того, за проєктами Мейгеша було зведено й будівлю пошти на площі Ракоці. Як головний міський інженер він, серед іншого, брав участь у розробці та спорудженні міської системи водопостачання й електропостачання, а також у будівництві залізобетонного мосту біля лікарні.

У 1908 році представницький орган села Великі Береги доручив будівництво місцевої школи підприємцю Шамуелу Мейгешу.

Однак про самого Шамуела Мейгеша в Берегові збереглося небагато згадок. І це попри те, що головний інженер брав участь у проєктуванні та спорудженні багатьох будівель міста. Крім того, він активно долучався до громадських справ та підтримував культуру.

Шамуел Мейгеш народився 1875 року в селі Галабор. Середню освіту здобув у Надьвараді, після чого переїхав до Будапешта, де 1901 року отримав диплом інженера-архітектора в Королівському угорському університеті імені Йожефа Надора.

Спочатку працював приватним інженером у Темешварі, згодом його призначили міським інженером Берегова. Цю посаду він обіймав до виходу на пенсію 1 липня 1937 року.

У 1908 році спілка будівельників Берегова обрала його своїм головою.

У 1910 році єврейська релігійна громада Берегова доручила Мейгешу будівництво нової ритуальної лазні.

У 1921 році в Берегові було створено Спілку домовласників, головою якої обрали Шамуела Мейгеша.

Крім того, його було обрано членом міської ради.

Під час Першої світової війни в Берегові він очолював управління громадського продовольчого забезпечення.

За часів чехословацької влади проти нього було висунуто обвинувачення за образу чехословацького гімну.

Аніта Мароші

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