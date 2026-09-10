Kárpátalja anno: Méhes Samu, Beregszász építésze
Beregszász egyik legismertebb épülete a Széchényi és a Tinódi utca kereszteződésénél álló Méhes-palota, köznevén a „Méhes”. A bérháznak épült és üzlethelyiségeknek is helyet adó, egykor szebb napokat látott épület a nevét tervezőjéről és építtetőjéről, Méhes Samuról kapta.
A város főépítésze saját építővállalatot is működtetett, mely Bereg vármegyében tevékenykedett.
Méhes Samunak köszönheti külső, szecessziós arculatát az 1913-ben felavatott Úri kaszinó (ma Arany Páva étterem) és a Méhes-palotával szemközti Kubovich-palota (Kubovich Géza ügyvéd háza). Emellett a Rákóczi téren található posta épülete is Méhes tervei alapján épült meg. Városi főmérnökként részt vett a többi között a város vízvezeték- és villamosáram rendszerének kidolgozásában és kiépítésében, a kórház melletti vasbeton híd megépítésében.
1908-ban Nagybereg község képviselőtestülete a helyi iskola felépítését Méhes Samu vállalkozónak ítélte oda.
Magáról Méhes Samuról azonban kevés emlék maradt fenn Beregszászban. Pedig a főmérnök számos épület tervezésében és kivitelezésében részt vett. Emellett a közügyek intézéséből és a kultúra támogatásából is kivette a részét.
Méhes Samu Haláboron született 1875-ben. A középiskolát Nagyváradon végezte, majd felkerült Budapestre, ahol a József Nádor Műegyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet 1901-ben.
Előbb Temesváron dolgozott magánmérnökként, majd Beregszász város mérnökévé nevezték ki. Ezen tisztségét 1937 július 1-ig, a nyugdíjba vonulásáig töltötte be.
1908-ban a beregszászi építőiparosok szövetsége őt választotta meg elnökének.
1910-ben a beregszászi izraelita hitközség Méhest bízta meg az új rituális fürdő megépítésével.
Az 1911-ben megalapított Beregalföldi Bank Rt. igazgatósági tagja volt Méhes Samu.
1921-ben megalakult Bergeszászban a Háztulajdonosok Szövetsége, mely elnökévé Méhes Samut választotta.
Emellett városi tanácsossá is választották.
Az I. világháború alatt Beregszászon a közélelmezési hivatal vezetője volt.
A cseh megszállás alatt a csehszlovák himnusz megsértése miatt vád alá helyezték.
Méhes Samu családos ember volt. Fia, István 1929-ben szerzett doktori címet a prágai Károly Egyetem a jog- és államtudományi karán.
Marosi Anita
Kárpátalja.ma