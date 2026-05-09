Ungvári járási katona a háború újabb áldozata
Az orosz megszállók elleni háborúban halt meg Mihajlo Rihan, az ungvári járási Botfalva lakosa – számolt be róla Mihajlo Hotra a Facebook-oldalán.
A védő 1998. október 23-án született Botfalván. 2023-ban önként csatlakozott az Ukrán Fegyveres Erők soraiba.
A 27 éves katona a 15. különálló hegyi rohamzászlóalj tagjaként szolgált a legforróbb frontvonalakon. 2026. május 7-én, harci küldetés teljesítése közben vesztette életét.
Mihajlo Rihant felesége és két gyermeke gyászolja. Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.