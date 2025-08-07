Vizsgálat indult egy ukrán civil orosz katona általi lelövése ügyében

Az ukrán ügyészség vizsgálatot indított egy vélhetőleg újabb háborús bűncselekmény ügyében, melynek során Donyeck megyében egy orosz katona agyonlőtt egy békés lakost, aki éppen menekülőben volt bőröndjével az orosz támadások miatt veszélyessé vált régióból – közölte szerdán az ukrán főügyész hivatala.

„Egy Telegram-csatornán olyan videót találtak, amelyen egy civil próbál elmenekülni a Donyeck megyei pokrovszki járásban található Udacsne településről. A férfi az út szélén haladt, kezében egy bőrönddel, amelyben megmaradt személyes tárgyai voltak. Az orosz fegyveres erők egyik katonája egy lerombolt épületből, lesállásból automata fegyverrel cinikus módon célba vette, tüzet nyitott rá és megölte”

– írta a főügyészség a hivatalos honlapján nyilvánosságra hozott közleményében, melyben az esetről készült videófelvételt is megosztotta.

A közlemény szerint a Donyeck megyei ügyészi hivatal felügyelete mellett az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozói sürgősséggel folytatják az előzetes vizsgálatot az ügyben, hogy megállapítsák az eset minden körülményét, valamint azonosítsák az elkövetésben esetleg szintén részt vevő orosz katonákat. A főügyészség kiemelte, hogy

idén ez már a harmadik olyan dokumentált eset csak Donyeck megyében, amikor orosz katonák ukrán civileket lőttek agyon.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel egy Donyeck megyét ért támadás után, forrás: Donyecki OVA