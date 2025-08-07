Vizsgálat indult egy ukrán civil orosz katona általi lelövése ügyében
Az ukrán ügyészség vizsgálatot indított egy vélhetőleg újabb háborús bűncselekmény ügyében, melynek során Donyeck megyében egy orosz katona agyonlőtt egy békés lakost, aki éppen menekülőben volt bőröndjével az orosz támadások miatt veszélyessé vált régióból – közölte szerdán az ukrán főügyész hivatala.
– írta a főügyészség a hivatalos honlapján nyilvánosságra hozott közleményében, melyben az esetről készült videófelvételt is megosztotta.
A közlemény szerint a Donyeck megyei ügyészi hivatal felügyelete mellett az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozói sürgősséggel folytatják az előzetes vizsgálatot az ügyben, hogy megállapítsák az eset minden körülményét, valamint azonosítsák az elkövetésben esetleg szintén részt vevő orosz katonákat. A főügyészség kiemelte, hogy
idén ez már a harmadik olyan dokumentált eset csak Donyeck megyében, amikor orosz katonák ukrán civileket lőttek agyon.
Forrás: MTI
Nyitókép: korábbi felvétel egy Donyeck megyét ért támadás után, forrás: Donyecki OVA