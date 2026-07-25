Zelenszkij: Oroszország mozgósításra készül

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a hírszerzési jelentések arra utalnak, hogy Oroszország nem a békére, hanem a háború folytatására készül. Állítása szerint Vlagyimir Putyin már az őszi időszakra készíti elő egy nagyszabású katonai mozgósítás feltételeit.

Az elnök közlése szerint

az év első hét hónapjában mintegy 221 ezer új katonát soroztak be az orosz fegyveres erőkhöz, miközben az orosz veszteségek meghaladták a 225 ezret.

Ebből Zelenszkij szerint több mint 131 ezer katona elesett, közel 93 ezren pedig megsebesültek, közülük sokan súlyosan. Az ukrán államfő úgy véli, az orosz fronton tapasztalható hiányos egészségügyi ellátás tovább növeli a veszteségeket.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna partnereivel együtt továbbra is nyomást kíván gyakorolni Moszkvára, hogy a háború folytatása helyett a béketárgyalások kerüljenek előtérbe.

Szerinte ezt szolgálják az ukrán nagy hatótávolságú csapások is, amelyek egyre több orosz állampolgárt szembesítenek a háború következményeivel.

Az ukrán elnök emellett arról is beszélt, hogy Oroszország tovább mélyíti katonai együttműködését Észak-Koreával. Állítása szerint

Moszkva további 30 ezer észak-koreai katona fogadására készül, valamint új ballisztikus rakétaindító rendszerekhez is hozzájuthat Phenjantól.

Zelenszkij szerint ez nemcsak Ukrajnára, hanem Ázsia biztonságára is fenyegetést jelent, mivel Oroszország a közös együttműködés révén harci tapasztalatokkal és technológiai ismeretekkel segíti az észak-koreai hadsereget.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, t.me/V_Zelenskiy_official

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →