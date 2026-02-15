Zelenszkij: az ukránok 90%-a ellenzi a háború idején tartott választásokat

Volodimir Zelenszkij államfő kijelentette, hogy az ukránok túlnyomó többsége ellenzi a választások megtartását a tűzszüneti egyezmény megkötése előtt. Erről a Dasha Burns amerikai újságírónak adott interjú során beszélt.

Az elnök szerint az ukrán polgárok tisztában vannak egy ilyen folyamat veszélyeivel és összetettségével, hiszen az Oroszországi Föderáció folyamatos támadásai alatt élnek.

Az államfő pozitívan értékelte a szavazás ötletét, és kifejezte készségét annak mielőbbi megtartására, de hangsúlyozta, hogy ehhez tartós tűzszünetre és parlament általi jogszabály-módosításokra van szükség.

Az elnök a témával kapcsolatban nagy kihívásainak tekinti a fronton szolgáló katonák és a külföldön tartózkodó több millió menekült szavazati jogának biztosítását. Zelenszkij szerint meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az országot védő katonák véleménye is érvényesüljön, illetve

a külföldön tartózkodó 8 millió ukránnak is lehetőséget kell kapnia, hogy egy választáson alakíthassa az ország sorsát.

Ezen logisztikai és biztonsági kérdések megoldása nélkül a választás nem tükrözné a teljes ukrán nép valódi akaratát.

Az elnök szavait egyébként az ukrajnai közvélemény-kutatások is megerősítik, a frontok befagyasztása és a tűzszünet megkötése a felnőtt lakosság körében is prioritást élvez a politikai lépések sorában.

Volodimir Zelenszkij korábban tagadta azt a pletykát, miszerint Washington az elnökválasztás időpontjának kötelező bejelentéséhez kötné biztonsági garanciáinak szavatolását.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: interjúrészlet, YouTube/Politico

Forrás: ua.news