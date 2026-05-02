Zelenszkij: Ketten meghaltak egy városi buszt ért dróntámadás miatt Herszonban

Hét sérült kapott orvosi ellátást, ketten pedig életüket vesztették egy városi busz utasai közül Herszonban. A járművet egy orosz FPV drón támadta meg – olvasható Volodimir Zelenszkij ukrán elnök .

Az államfő részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak.

Mint írja, a buszon utazók mind civilek voltak, amit az orosz támadók minden bizonnyal pontosan tudtak. Hozzátette, hogy az ukrán polgárok elleni kegyetlen vadászat mindennapossá vált a frontvonalak mentén és a határhoz közeli településeken.

„Harkivban egy drón eltalált egy lakóépületet. Támadás érte az energiaszektort Mikolajivban. Légicsapások sújtották Dnyipropetrovszk, Odessza, Szumi, Herszon és Donyeck megyéket is”

– fogalmazott Zelenszkij.

Bejegyzéséből kiderül, hogy az orosz hadsereg ezen a héten mintegy 1600 támadó drónt, közel 1100 irányított légibombát és három rakétát indított ukrajnai célpontok ellen. Véleménye szerint az ellenség nagyszabású támadásaival próbálja túlterhelni az ukrán légvédelmet, ezért az elhárító rakéták utánpótlása a legfontosabb feladat.

„És ugyanilyen fontos, hogy az agresszorra nehezedő nyomás ne gyengüljön, mert a meglévő szankciók enyhítése feltölti az oroszok pénztárcáját, amivel a háborút finanszírozzák”

– fogalmazott.

Az elnök köszönetet mondott a szankciós csomagokon dolgozó szakembereknek, és mindazoknak, akik a szankciók megkerülésére tett orosz kísérletek útjába állnak.

