Zelenszkij 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját csütörtöki közlése szerint 40 napos „offenzívát” hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett.
Telegram-oldalán az ukrán vezető azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése végett.
Oroszország egyelőre nem reagált Zelenszkij bejelentésére.
Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai létesítmények ellen.
Forrás: hirado.hu
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