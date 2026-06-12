Zelenszkij bejelentette a katonák fizetésének megemelését

Felemelik az ukrán katonák fizetését: a hátországban szolgálatot teljesítőknek legalább 30 ezer hrivnya, míg a front első vonalában harcoló gyalogosok számára átlagosan 300 ezer hrivnya jár majd – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon közzétett videóüzenetében.

Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának vannak erőforrásai a katonai bérek emelésére. Hozzátette, hogy minél több harci feladatot hajt végre egy katona, annál magasabb lesz a juttatása.

Forrás: MTI

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