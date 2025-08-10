Zelenszkij megköszönte európai szövetségeseinek támogatásukat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap megköszönte európai szövetségeseinek támogatásukat az augusztus 15-ére kitűzött amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt.

Zelenszkij hangoztatta, hogy a háborúnak igazságos módon kell véget vetni, s ezért hálás mindazoknak, akik Ukrajna oldalán állnak. Az ukrán vezető szerint hazája európai biztonsági érdekeket is véd.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en óva intett az agresszornak nyújtott „ajándékoktól”. „Minden engedmény újabb agresszióhoz fog vezetni” – figyelmeztetett.

Friedrich Merz német kancellár az ukrán elnök részvételét követelte a háború rendezéséről tartandó tárgyalásokon.

Merz az ARD német közszolgálati televízió Tagesthemen című műsorában arról beszélt, hogy még vasárnap egyeztetni fog a péntekre Alaszkában tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozóról Donald Trump amerikai elnökkel.

„Intenzíven készülünk európai szinten az amerikai kormánnyal erre a találkozóra” – mondta a német kancellár, hozzátéve, arra számítanak, hogy azon valamilyen formában Zelenszkij is részt fog venni. „Mindenesetre

nem fogadhatjuk el, hogy az európaiak, illetve az ukránok feje felett beszéljen, sőt döntsön Oroszország és Amerika.

Abból indulok ki, hogy az amerikai kormány ezt ugyanígy látja” – tette hozzá.

„Az európaiak nem akarnak és nem is lehetnek csak nézők, ha Európa jövőjének egy nagyon fontos stratégiai kérdéséről van szó”- hangoztatta a német kancellár.

