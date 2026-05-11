Zelenszkij: Ukrajna átadta azoknak a foglyoknak a listáját, akik szabadon engedését kéri

Ukrajna átadta azoknak a foglyoknak a listáit, akiknek a szabadon bocsátását kéri a következő ukrán-orosz fogolycsere keretében, és arra számít, az Egyesült Államok képes lesz biztosítani, hogy Oroszország elengedje őket – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Telegramon.

Donald Trump amerikai elnök pénteken jelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország között tűzszünet lesz május 9-én, 10-én és 11-én, valamint újabb hadifogolycserét hajtanak végre, amelynek során mindkét ország ezer foglyot ad át. Zelenszkij arra reagált, hogy ezzel egy időben Vlagyimir Putyin orosz elnök azt állította, Kijev semmilyen javaslatot nem nyújtott be a fogolycserével kapcsolatban, amiről viszont az ukrán elnöki irodánál rögtön kijelentették, hogy nem felel meg a valóságnak – írta beszámolójában az UNIAN hírügynökség.

Zelenszkij bejegyzésében rámutatott:

jelenleg még folyamatban van a hadifoglyok cseréjének részleteiről szóló egyeztetés Ukrajna és Oroszország között. Ezt azután írta, hogy meghallgatta Rusztem Umerovnak, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának jelentését egyesült államokbeli tárgyalásairól Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerral, Trump vejével, akik az amerikai tárgyalóküldöttség tagjai.

„Fontos, hogy Amerika továbbra is részt vesz a diplomáciában, és főként az, hogy közvetítőként lépett fel a hadifogolycsere kérdésében. A szükséges szinten folytatódnak a kapcsolattartások, hogy megállapodjanak a csere konkrét formájáról. A listát átadtuk, és arra számítunk, hogy az amerikai fél aktív lesz a megállapodás megvalósításának biztosításában” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt is hozzátette, hogy az Egyesült Államokban megvitatták a lehetséges találkozók és tárgyalások formátumait vezetői szinten az Oroszország által kirobbantott háború lezárása érdekében.

Az államfő szerint a védelmi tanács titkára külön és részletesen beszámolt a kapcsolatfelvételekről azokkal az országokkal, amelyek érdeklődnek az Ukrajnával kötendő drónmegállapodások iránt. „Már közel húsz országgal van folyamatban a megegyezés különböző szakaszokban: négy megállapodást már aláírtak, és ezek keretében készülnek az első szerződések, más országokkal pedig tovább zajlanak az előkészítő eljárások olyan politikai megállapodások érdekében, amelyek megnyitják az utat az üzleti együttműködés előtt” – fejtette ki Zelenszkij.

Hozzátette, hogy Ukrajnának ezeknek a megállapodásoknak köszönhetően már most biztosítva vannak az első energetikai eredmények: az ukrán piacon a szükséges üzemanyag-mennyiség rendelkezésre áll. „Jelentős pénzügyi eredmények is lesznek” – emelte ki az elnök

Forrás: MTI