Harmadosztály: kárpátaljai vereségek az éllovasok ellen

Az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában mindkét kárpátaljai együttes vereséget szenvedett hazai pályán. Az Ungvári FC a második helyen álló Zsitomir-2 csapatától kapott ki simán, a técsői járási Irhóci FC pedig az éllovas FK Kulikiv ellen szenvedett vereséget.

A megyeszékhelyiek a szerdai játéknapon a listavezető Kulikiv otthonában léptek pályára és szenvedtek minimális, egygólos vereséget. A vasárnapi fordulóban az Ungvári FC a második helyen álló Zsitomir-2 gárdáját látta vendégül az Avangard Stadionban. A várakozásoknak megfelelően nehéz dolga akadt a hazaiaknak. Bár az első félidőt követően még csak 0–1-et mutatott az eredményjelző, de a vártnál mégis simább, négygólos győzelmet arattak a vendégek, megerősítve második helyüket a bajnoki tabellán.

Az Irhóci FC a listavezető FK Kulikiv együttesét fogadta, és az első játékrészben derekasan helytállt a máramarosi gárda. A gólnélküli döntetlent hozó félidőt egy gólgazdagabb második játékrész követte. Viszont így is egy büntető és egy öngól kellett az éllovas kétgólos sikeréhez.

Az Ungvári FC a 31. fordulót követően még mindig a tabella hatodik helyén áll (38 pont, 35–36-os gólarány, 11 győzelem, 5 döntetlen, 12 vereség), az Irhóci FC pedig szintén megőrizte pozícióját, és maradt a nyolcadik helyen (35 pont, 43–45-ös gólarány, 10 győzelem, 5 döntetlen, 13 vereség).

A következő fordulóban sem lesz könnyű dolga vidékünk csapatainak: az Irhóci FC a második helyen álló Zsitomir-2 együtteséhez látogat, az ungváriak pedig a harmadik helyen tartózkodó Niva-2 Ternopil vendégei lesznek.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 31. forduló:

Ungvári FC–Zsitomir-2 0–4

Irhóci FC–FK Kulikiv 0–2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma