Több mint 162 millió tonna rakományt szállított Ukrajna a fekete-tengeri folyosón keresztül

Ukrajna több mint 162 millió tonna rakományt szállított a 2023 augusztusa óta működő fekete-tengeri folyosón keresztül – közölte kedden Olekszij Kuleba, az újjáépítésért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes a Facebook-oldalán.

„Az ukrán tengeri folyosó állandó katonai fenyegetés körülményei között üzemel. Ugyanakkor működésének kezdete óta több mint 162 millió tonna rakomány haladt rajta keresztül, amiből 98 millió tonna gabona. A folyosón nagyjából hétezer hajó haladt át. Az ukrán gabona, étolaj, kukorica és árpa a világ 55 országába jutott el. Sokuk számára, különösen Észak-Afrikában ez az egyetlen költséghatékony módja a szállításnak”

– mondta Kuleba, akit az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett.

Hangsúlyozta, hogy a kikötőket, energetikai infrastruktúrát és vasúthálózatot ért csapások ellenére Ukrajna fenn tudja tartani tengeri exportját, illetve hozzájárulását a globális élelmezés-biztonsághoz.

Megjegyezte, hogy a kikötők és az energiaellátás, valamint a kikötői munkások biztonságának javítása mindennapos feladatként jelentkezik.

Mint mondta, „az ukrán kikötők alkalmazkodnak az energiaellátásban jelentkező korlátozásokhoz és a kombinált támadásokhoz, hogy fenntarthassák a zavartalan exportot”.

