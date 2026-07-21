Bileckij: 13 kárpátaljai iskola kap támogatást autonóm energetikai fejlesztésekre
Összesen 22,727 millió hrivnya állami támogatásban részesül 13 kárpátaljai oktatási intézmény, hogy felkészüljenek az esetleges hosszabb áramszünetekre, és biztosítani tudják a zavartalan működést. A hírről Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás vezetője számolt be.
A támogatásból egyebek mellett generátorokat, napelemeket, akkumulátorokat és szünetmentes áramellátó eszközöket szereznek be, emellett fejlesztik az autonóm internetkapcsolatot, korszerűsítik a fűtési és világítási rendszereket, alternatív energiaforrásokat telepítenek, valamint fejlesztik és felszerelik az óvóhelyeket is.
A program keretében támogatásban részesül:
- a Bátyúi Líceum,
- a Királyházai 1. Sz. Középiskola,
- a Munkácsi 5. Számú Líceum,
- a Munkácsi 1. Számú Középiskola,
- a Nagybocskói Líceum,
- a Rahói 1. Számú Középiskola,
- az Irhóci (Vilhivci) Líceum,
- a Taracközi (Tereszva) Vitalij Bencsak Líceum,
- a Nagylázi Líceum,
- az Ungvári „Lider” Líceum,
- a Huszti 1. Számú Ivan Mahula Többprofilú Líceum,
- a Dolhai (Dovhe) 1. Számú Vaszil Nimcsuk Líceum
- és az Iloncai (Ilnicja) Középiskola.
A kezdeményezés célja, hogy a kárpátaljai iskolák a háborús körülmények között, hosszabb áramszünetek idején is biztonságosan és folyamatosan működhessenek.