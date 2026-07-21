Bileckij: 13 kárpátaljai iskola kap támogatást autonóm energetikai fejlesztésekre

Marcsák Gergely Gazdaság

Összesen 22,727 millió hrivnya állami támogatásban részesül 13 kárpátaljai oktatási intézmény, hogy felkészüljenek az esetleges hosszabb áramszünetekre, és biztosítani tudják a zavartalan működést. A hírről Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás vezetője számolt be.

A támogatásból egyebek mellett generátorokat, napelemeket, akkumulátorokat és szünetmentes áramellátó eszközöket szereznek be, emellett fejlesztik az autonóm internetkapcsolatot, korszerűsítik a fűtési és világítási rendszereket, alternatív energiaforrásokat telepítenek, valamint fejlesztik és felszerelik az óvóhelyeket is.

A program keretében támogatásban részesül:

  • a Bátyúi Líceum,
  • a Királyházai 1. Sz. Középiskola,
  • a Munkácsi 5. Számú Líceum,
  • a Munkácsi 1. Számú Középiskola,
  • a Nagybocskói Líceum,
  • a Rahói 1. Számú Középiskola,
  • az Irhóci (Vilhivci) Líceum,
  • a Taracközi (Tereszva) Vitalij Bencsak Líceum,
  • a Nagylázi Líceum,
  • az Ungvári „Lider” Líceum,
  • a Huszti 1. Számú Ivan Mahula Többprofilú Líceum,
  • a Dolhai (Dovhe) 1. Számú Vaszil Nimcsuk Líceum
  • és az Iloncai (Ilnicja) Középiskola.

A kezdeményezés célja, hogy a kárpátaljai iskolák a háborús körülmények között, hosszabb áramszünetek idején is biztonságosan és folyamatosan működhessenek.

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