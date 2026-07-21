Bileckij: 13 kárpátaljai iskola kap támogatást autonóm energetikai fejlesztésekre

Összesen 22,727 millió hrivnya állami támogatásban részesül 13 kárpátaljai oktatási intézmény, hogy felkészüljenek az esetleges hosszabb áramszünetekre, és biztosítani tudják a zavartalan működést. A hírről Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás vezetője számolt be.

A támogatásból egyebek mellett generátorokat, napelemeket, akkumulátorokat és szünetmentes áramellátó eszközöket szereznek be, emellett fejlesztik az autonóm internetkapcsolatot, korszerűsítik a fűtési és világítási rendszereket, alternatív energiaforrásokat telepítenek, valamint fejlesztik és felszerelik az óvóhelyeket is.

A program keretében támogatásban részesül:

a Bátyúi Líceum,

a Királyházai 1. Sz. Középiskola,

a Munkácsi 5. Számú Líceum,

a Munkácsi 1. Számú Középiskola,

a Nagybocskói Líceum,

a Rahói 1. Számú Középiskola,

az Irhóci (Vilhivci) Líceum,

a Taracközi (Tereszva) Vitalij Bencsak Líceum,

a Nagylázi Líceum,

az Ungvári „Lider” Líceum,

a Huszti 1. Számú Ivan Mahula Többprofilú Líceum,

a Dolhai (Dovhe) 1. Számú Vaszil Nimcsuk Líceum

és az Iloncai (Ilnicja) Középiskola.

A kezdeményezés célja, hogy a kárpátaljai iskolák a háborús körülmények között, hosszabb áramszünetek idején is biztonságosan és folyamatosan működhessenek.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →