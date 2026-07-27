Az orosz támadások miatt gyakorlatilag leállt a tengeri export Odessza megyében

Az Oroszország által végrehajtott rakéta- és dróntámadások következtében gyakorlatilag leállt a tengeri export az ukrán fekete-tengeri kikötőkön keresztül – jelentette be Oleh Kiper, az Odesszai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője egy televíziós műsorban.

Kiper elmondta, hogy Odessza immár harmadik hete szinte folyamatos támadások alatt áll. A régióban naponta legalább tíz légiriadót rendelnek el, miközben az orosz hadsereg rendszeresen támadja a várost, a kikötői infrastruktúrát és más polgári létesítményeket.

Hozzátette, hogy Oroszország már a 2023-ban megnyitott ukrán tengeri folyosó működését is igyekezett ellehetetleníteni, azonban a mostani támadássorozat minden korábbinál súlyosabb. Ennek következtében jelentősen visszaesett az Odessza megyei kikötőkön keresztül lebonyolított export és import.

Az OVA vezetője szerint a hajótulajdonosok biztonsági megfontolásokból ideiglenesen felfüggesztették a külföldi kereskedelmi hajók ukrán kikötőkbe történő belépését, ami a tengeri export nagy részének leállásához vezetett.

Oleh Kiper arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz erők az elmúlt héten több alkalommal is civil kereskedelmi hajókat vettek célba. Az egyik támadásban szíriai és indiai állampolgárságú tengerészek vesztették életüket.

Az agronews.ua nyomán.

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