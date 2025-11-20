Az ukrán gazdák már 97,5%-ban elvetették az őszi gabonát

November 18-ig az ukrán mezőgazdasági termelők 6,39 millió hektáron végezték el az őszi vetést, ami a tervezett területek 97,5%-ának felel meg – írja az agronews.ua.

A megadott dátumig a következő területeket vetették be:

őszi búza: 4,66 millió ha

őszi árpa: 582,2 ezer ha

rozs: 66,1 ezer ha

A legnagyobb vetésterületek Odessza, Mikolajiv és Dnyipropetrovszk megyékben találhatók.

A gabonavetés teljes egészében befejeződött Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja, Ivano-Frankivszk, Mikolajiv, Odessza, Poltava, Rivne és Csernyihiv megyében, valamint Kárpátalján.

Az ukrán gazdák gyakorlatilag lezárták az őszi repce vetését is:

1,08 millió hektáron vetettek, ami a tervezett területek 96%-a.

Érdekesség, hogy tavaly ugyanezen a napon szintén 1,08 millió hektár volt a bejelentett vetésterület, ám a végső, ténylegesen bevetett terület ennél nagyobbnak bizonyult.

