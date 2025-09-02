Az ukránok 30%-kal több dollárt és eurót vásároltak a bankokban augusztusban

Az ukrán lakosság augusztusban ismét fokozta a devizavásárlást, főként dollárban és euróban – derül ki az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) adataiból.

Bár a kereslet nagyobb volt, mint az előző hónapban, továbbra is jóval alacsonyabb szinten áll, mint az év elején.

A statisztikák szerint 2025 augusztusában az ukránok 1,907 milliárd dollár (ekvivalens összegben) értékben adtak el készpénzes és átutalásos devizát a kereskedelmi bankoknak, ugyanakkor 2,258 milliárd dollár értékben vásároltak. A nettó vásárlás így 351 millió dollárt tett ki, ami 30 százalékos növekedést jelent júliushoz képest. Az év eleje óta összesen 4,5 milliárd dollárnyi devizát vettek a lakosok a bankokban.

A dollár készpénzes árfolyama a hónap folyamán jellemzően 41,50–41,60 hrivnya körül mozgott. A hónap végére az amerikai fizetőeszköz 40 kopijkával gyengült, így 41,50 hrivnyán zárt. Az euró árfolyama 20 kopijkával mérséklődött, 48,50 hrivnyára.

A készpénzes kurzus szorosan követi a bankközi piac mozgását, ahol az NBU meghatározó szerepet játszik. A bankközi dollárárfolyam augusztusban 41,20–41,45 hrivnya körül alakult. Az NBU hivatalos árfolyama a hónap során 41,21 és 41,79 hrivnya között ingadozott, végül 41,26 hrivnyán állt, ami 50 kopijkás csökkenést jelent júliushoz képest. Ez alacsonyabb, mint a tavaly év végi 42,03 hrivnyás szint.

Az NBU adatai szerint 2025-ben az ukrán lakosság jóval kevesebb készpénzes devizát vásárol, mint egy évvel korábban.

